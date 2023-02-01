В Тюмени открылся масштабный уральский форум добровольцев сферы здравоохранения "МЕДиК"

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Уральский форум добровольцев сферы здравоохранения "МЕДиК" впервые проходит в Тюмени. Открытие масштабного события, которое собрало 200 волонтеров, лидеров волонтерских объединений, школьников и организаторов волонтерского движения из университетов и колледжей УФО, прошло в технопарке 24 февраля.

На протяжении двух дней участники форума обменяются наработками, выработают стратегию дальнейшего развития, обсудят перспективы внедрения добровольчества в систему образования.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова отметила, что потребность в волонтерах была всегда, сегодня это особенно актуально. "Мы ощущаем бодрую профессиональную поддержку волонтеров. Многие считают, что волонтеры нужны в сложных ситуациях, уходе за тяжелыми больными. Сегодня добровольцы необходимы практическому здравоохранению в укреплении здоровья населения, профилактических направлениях, донорстве. Они — мотиваторы сохранения здорового образа жизни", — сказала она.

Наталья Логинова отметила, что волонтеры помогали жителям региона в сложные времена пандемии коронавируса, продолжают оказывать поддержку и в повседневной жизни. Она назвала добровольцев одними из людей, составляющих фундамент поддержки отечественного здравоохранения.

директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова | Фото: ТМУ директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова | Фото: ТМУ

Ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров отметил, что до появления Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" добровольческие объединения существовали в разные годы во многих университетах. Эти движения назывались по-разному, но активные студенты, которые неравнодушны к происходящему вокруг, были всегда. "В последние годы, если брать во внимание ситуацию с COVID-19, стало понятно, насколько мощной силой являются наши студенты, медицинские работники, которые помимо работы и учебы включаются в решение глобальных задач здравоохранения", — подчеркнул он.

Основной задачей таких организаций как "Волонтеры-медики" ректор ТМУ видит не только предоставление площадки для тех, кто готов заниматься добровольческой деятельностью, но и поиск инструментов, позволяющих включить в эту работу максимальное количество студентов. В университете добровольчество рассматривают как один из этапов становления врача, когда развиваются не только его профессиональные навыки, но и другие — важные для медицинской деятельности.

"Главной целью форума "МЕДиК" я вижу обмен лучшими практиками, которые есть в регионах Уральского федерального округа. В некоторых субъектах, где нет медицинских университетов, добровольческие объединения базируются на базе колледжа, медорганизаций. В каждом регионе есть своя специфика работы, которая нам интересна", — добавил Иван Петров.

ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров | Фото: ТМУ ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров | Фото: ТМУ

Отметим, на крупное событие съехались представители и добровольцы в сфере здравоохранения из Югры, Ямала, Челябинской, Курганской областей. Как рассказала региональный координатор ТРО Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Наталья Бородина, деловая часть форума пройдет по четырем трекам: "Школьники", "Студенты", "Организаторы", "Лидеры". "Одних будем обучать, другие обсудят насущные проблемы. Спикеры со всей России специально приехали в Тюмень, чтобы обучить ребят. Лидерам, например, расскажут о социальном проектировании, а организаторам — о том, как можно добровольческую деятельность использовать в процессе обучения. В Тюмени мероприятие такого уровня проходит впервые: в последний раз его организовывали три года назад в Екатеринбурге", — добавила Наталья Бородина.

Инициатива проведения слета поддержана грантом Росмолодежи. Его получила руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова. По ее словам, сейчас в волонтерскую деятельность вовлечено около 700 студентов медвуза. Посчитать добровольцев, конечно, сложно, поскольку некоторые трудоустраиваются и перестают быть волонтерами, но на их место заступают новички.

"В начале сентября каждого учебного года у нас проходит "Школа волонтера-медика", где ребята в основном обучающиеся на первом курсе могут поближе познакомиться с волонтерским движением, узнать о направлениях работы, проектах, найти для себя интересное. Такая школа проходит два раза в год: вторая стартует уже в марте. На базе нашего университета работают региональное отделение "Волонтеров-медиков", включающее в себя шесть направлений работы, и эковолонтерский отряд "Ботва", в котором рассматривают экологию с точки зрения медицины, возрождают "Аптекарский огород" на территории медуниверситета. Также развивается направление событийного волонтерства: ребята помогают организовывать и проводить массовые мероприятия, в том числе форум", — добавила Мария Антонова.

руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова | Фото: ТМУ руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова | Фото: ТМУ

Отметим, крупное межрегиональное событие приурочено к 60-летию Тюменского медицинского университета, которое вуз отмечает в 2023 году. Волонтеры, которые не смогли присутствовать на слете лично, посещали онлайн-лекции, проходившие с 13 по 17 февраля.

Инна Пахомова