Спектакль про воображение и фантазию создала в Тюмени режиссер из Санкт-Петербурга

Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение Дмитрий Сиялов, Тюменское концертно-театральное объединение

Премьера спектакля "Невероятные путешествия барона Мюнхаузена" по произведению Рудольфа Распе состоится на сцене малого зала ДК "Нефтяник" 25 февраля. Режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Светлана Озерская создала его специально для Тюмени по приглашению театра кукол. Это постановка про воображение и фантазию, рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии" на предпоказе.

"Барон Мюнхаузен – это историческая личность. Его истории во многом – это правда. Хотя, конечно, есть некий вымысел. Но чей это вымысел – самого ли барона, или людей, которые его записывали. Это немного пиратская тема, потому что без ведомо тогда еще жившего в Германии барона, были его истории опубликованы, и он в них выглядел не в лучшем свете. Он даже пытался судиться с Распе", - напомнила режиссер.

Три недели работали над моно-спектаклем Светлана Озерская, художник Андрей Запорожский, видеограф Александр Башаев, актеры Антон Нестеренко и Юрий Лободенко, которые будут исполнять роль главного героя поочередно.

В работе используются видео и анимация, приёмы театра теней. Это семейная постановка, отмечает режиссер. Она будет интересна представителям разных поколений, уверена Озерская, главное смотреть ее с открытым сердцем.

Кстати, во время предпоказа в диалог с главным персонажем вступали не только дети разного возраста, но и их родители, бабушки и дедушки.

Впереди премьера и зрителям предстоит самим решать: кто такой Мюнхгаузен – барон-враль или самый правдивый человек на земле. Определить, где грань между правдой и вымыслом.

С помощью воображения и фантазии тюменцы смогут увидеть страшного волка в заснеженных лесах России, которого барон запряг вместо коня. Африканского льва - его Мюнхгаузен превратит в маленькую собачку, похожую на Моську из басни Крылова. А также с помощью фантазии тюменцы увидят северного медведя, вступившего в схватку с бароном, но умершего от голода на третьи сутки. Именно зрители помогут барону добраться до Луны.

После премьеры 25 февраля, спектакль "Невероятные путешествия барона Мюнхаузена" появится в афише Тюменского театра кукол 19 марта.

Приобрести билеты можно на сайте. Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева