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Широкую Масленицу впервые отпраздновали на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени

Общество, 18:43 25 февраля 2023

Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Широкая Масленица развернулась на ул. Дзержинского в Тюмени 25 февраля. Яркие ярмарочные ряды с традиционными угощениями и изделиями ремесленников растянулись по всему променаду.

"Я с удовольствием посетил праздник, пообщался как с организаторами, так и с предпринимателями. Многие из них основательно подготовились и разработали оригинальное меню, изготовили сувениры. Не удержался и купил у тюменских мастеров несколько оригинальных подарков", - написал глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Он отметил, что с таким размахом праздник Масленицы проходит на этой исторической улице впервые. В культурной программе приняли участие и взрослые, так и дети. Преподаватели Центра эстетического воспитания "В доме Буркова", творческие коллективы Тюмени через игры, песни и пляски активно знакомили гостей с национальным фольклором, народной культурой и традициями.

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Отдохнуть и отпраздновать Масленицу можно и завтра, 26 февраля, в Заречном парке, начало в 12 часов.

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# Масленица , Руслан Кухарук , улица Дзержинского

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