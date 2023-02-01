Ремесленный хлеб и печенье по традиционным технологиям печет тюменская мастерица

| Фото: https://vk.com/dobriyhleb.tyumen | Фото: https://vk.com/dobriyhleb.tyumen

Ремесленный хлеб на собственной закваске, кексы и печенье по традиционным европейским технологиям и рецептам печет тюменская мастерица Светлана Деревесникова. Посмотреть продукцию можно в группе во ВКонтакте.

"Первая встреча с закваской случилась, когда началась ковидная пандемия. Вкус и аромат свежеиспеченного хлеба на закваске пробудил воспоминания о бабушкином хлебе из русской печки. И я решила научиться печь настоящий хлеб", - добавила она.

На обучение у Светланы ушел год. Она получила сертификат об окончании годового курса "Шеф-пекарь" в онлайн-школе "Зерно", и теперь может печь полезный и вкусный хлеб.

"Ежедневно выпекаю порядка 10 булок хлеба. Мои клиенты это преимущественно тюменцы, но есть уже и постоянные покупатели из Кургана и Екатеринбурга. Когда они приезжают в Тюмень, то обязательно заказывают у меня хлеб", - отметила она.

Мастерица не стремится улучшить вкусовые качества хлеба или ускорить процесс его приготовления, поэтому не использует усилителей вкуса, ароматизаторов, консервантов, искусственных добавок.

"Я использую только закваску длительной ферментации, что позволяет максимально раскрыть все полезные вещества, которые содержатся в муке. У меня есть закваска ржаная и пшеничная, я их "кормлю" каждый день. Это непрерывный процесс, но мне нравится, я получаю от этого истинное удовольствие", - подчеркнула она.

На создание закваски у Светланы уходит 5-7 дней. Затем она создает опару, которая стоит 12 часов, после чего происходит замес теста. На замес и стартовое брожение уходит 3-5 часов, на холодное брожение еще 12 часов. Выпекается хлеб 30-40 минут. Ассортимент разнообразный: тыквенный (пшеничный с семенами тыквы), литовский (ржано-пшеничный с солодом), фугас (пшеничный с чесноком и розмарином), ржано-пшеничный с солодом и вяленой клюквой, пшеничный с вялеными томатами и пармезаном, пшеничный с грецким орехом, гриссини (пшеничные палочки со льном и кунжутом) и другие. Ассортимент постоянно меняется от спроса и сезонности. Осенью и зимой самый популярный — тыквенный и зерновой хлеб, летом — чиабатта и ржаные хлеба.

"Весной планирую ввести новый вид хлеба. Начинается авитаминоз, хочу сделать более полезный хлеб с орехами, сухофруктами, различными хлопьями. Хлеб можно испечь с чем угодно, главное знать, как это сделать", - пояснила Светлана Деревесникова.

Для производства хлеба у мастерицы есть маленький тестомес и большой на 20 литров. Две печки, одна профессиональная, которая позволяет за раз выпекать от 15 булок хлеба.

Печенье тоже пользуется популярностью. У Светланы Деревесниковой их более 10 видов: кофейное, со специями, банановое, печенье с вымоченным в апельсиновом ликере изюмом и апельсиновой цедрой и другие.

"Это оригинальное печенье, в Тюмени такого я не встречала. Его секрет в том, что рецептура тщательно вымерена и сбалансирована. За счет этого получается интересный вкус и структура", - подытожила она.

Ирина Шемякина