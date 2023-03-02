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Дни открытых дверей проведет Тюменский госуниверситет в марте

Общество, 08:53 02 марта 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Дни открытых дверей пройдут в четырех институтах Тюменского госуниверситета 11, 18 и 25 марта.

Как отметили в пресс-службе вуза, абитуриентов познакомят с направлениями подготовки, расскажут об особенностях обучения по образовательной модели 2+2, правилах приема, студенческой жизни и возможностях трудоустройства. Также сообщат о количестве бюджетных мест.

11 марта ребят и их родителей будут ждать в Школе исследований окружающей среды и общества (ул. Пржевальского, 37). Начало в 10 часов.

18 марта в 11 часов день открытых дверей стартует в Физико-техническом институте (ул. Перекопская, 15а), 25 марта в 11 часов – в Институте биологии (ул. Пирогова, 3), а в 12 часов – в Институте химии (ул. Перекопская, 15а).

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