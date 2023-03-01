На Ямале готовят маршруты для победителей проекта "Больше, чем путешествие"

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Интересные маршруты готовят на Ямале для участников программы "Больше, чем путешествие". Синергия молодых умов, новые друзья и крепкие связи между регионами — фундамент будущего всей нашей страны, уверен глава округа Дмитрий Артюхов.

"Отличная новость — расширение федеральной программы "Больше, чем путешествие". Победители конкурсов получают возможность проехать по уникальным маршрутам, в которые входит не только экскурсионная, но и образовательная программа. Призываю всех обязательно участвовать, в таких поездках рождаются самые лучшие идеи, а впечатления остаются на всю жизнь. Победителей из других регионов мы ждём к себе на Ямал", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

t.me/artyukhov_da t.me/artyukhov_da

Во время встречи с финалистами "ТОП-89" глава ЯНАО обсудил идеи от культуры до бизнеса. В ямальской системе грантов для каждого проекта найдется поддержка, отметил Артюхов, а выбрать подходящий можно на странице проектного офиса во ВКонтакте.