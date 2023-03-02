Тюменские ученые-медики сократили время диагностики трудноизлечимой эпилепсии

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменские фармакологи и хирурги разработали оригинальный персонализированный метод провокации эпилептических приступов, который позволяет сократить время прехирургической диагностики эпилепсии с трех месяцев до одной недели. Полгода ее успешно применяют при отборе пациентов для хирургического лечения в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

По статистике, устойчивость к действию лекарственных препаратов выявляют у 20-40 % больных эпилепсией. Оперативное вмешательство является одним из предпочтительных методов лечения этих пациентов. В Тюменской области его ежегодно получают до 250 больных.

Во время исследования пациентов разделили на шесть групп в зависимости от риска развития нежелательных эффектов. В каждой из них препараты отменялись по стандартизированной схеме, сообщает ТюмГМУ.

"Исход лечения индивидуален: у одних пациентов эпилептические приступы прекращаются, у других происходят с гораздо меньшей частотой и силой. В любом случае, у всех наблюдается тенденция к улучшению. Немаловажную роль в положительных хирургических исходах сыграло качество прехирургической диагностики эпилепсии в целом, а также применение прогнозируемого и безопасного метода провокации эпилептических приступов в частности", - сказала заведующая кафедрой фармакологии Тюменского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Галина Суфианова.

Исследование метода провокации эпилептических приступов в прехирургическом обследовании пациентов с фармакорезистентной эпилепсией было представлено в финале общероссийского научно-практического мероприятия "Эстафета вузовской науки - 2023". Автор доклада Иван Шелягин занял третье место в секции "Клинические исследования в неврологии". Научным руководителем выступил главный врач Федерального центра нейрохирургии, заведующий кафедрой нейрохирургии Сеченовского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Альберт Суфианов.