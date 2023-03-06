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О международной премии #МыВместе расскажут тюменским волонтерам

Общество, 10:24 06 марта 2023

добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте

Добровольцев Тюменской области приглашают на вебинар, посвященный международной премии #МыВместе – 2023. Мероприятие в формате онлайн состоится 7 марта, сообщает ресурсный центр поддержки добровольческого движения региона.

Спикером встречи станет заместитель руководителя по вопросам организации премии управления спецпроектов и организации событий Борис Пешков. Он расскажет о категориях и номинациях, о том, кто и с какими проектами может стать участником премии, какова разница между номинациями 2023 года и какие призы ждут победителей и призеров.

Начало вебинара с 12 часов 30 минут по местному времени. Зарегистрироваться на него можно на сайте dobro.ru. Ссылку организаторы направят участникам за час до старта на электронную почту.

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# вебинар , волонтеры , добровольцы

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