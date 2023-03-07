В Тюменской области школьники представят научные работы на форуме #СамПодросток

| Фото: проект "Наука: шаг за шагом" (архив) | Фото: проект "Наука: шаг за шагом" (архив)

Зарегистрироваться на первый областной научный форум в области физической культуры, спорта и основ безопасности жизнедеятельности #СамПодросток могут тюменцы до 20 марта. Заявки принимаются от учащихся 5-11 классов и их научных руководителей, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Всего предусмотрено восемь направлений. Среди них авторские научно-методические разработки в области физической культуры и спорта, прикладные виды спорта и кинезиология, включающие авторские методики и результаты применения, безопасное поведение и здоровый образ жизни - индивидуальный опыт и результат и другие.

Форум предусматривает заочный и очный этапы, у участников будет возможность выступить на региональном форуме. По итогу каждый получит сертификат и благодарственное письмо. Победителей и призеров наградят дипломами и призами.

Подробности размещены по ссылке.