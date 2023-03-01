  • 11 марта 202311.03.2023суббота
  • USD75,9406
    EUR80,4009
  • В Тюмени 0..-2 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Посетители торгового центра в Тюмени смогут измерить внутриглазное давление

Общество, 09:18 11 марта 2023

из сообщества "Тюменский областной офтальмологический диспансер" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский областной офтальмологический диспансер" во ВКонтакте (архив)

Акция по ранней диагностике глаукомы пройдет в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 11 марта с 11 до 18 часов. Специалисты областного офтальмологического диспансера измерят всем желающим внутриглазное давление методом бесконтактной тонометрии, сообщили в торгово-развлекательном центре.

"Особо приглашают посетителей старше 35 лет. По результатам исследования людям, попавшем в зону риска по глаукоме, будет предложена запись на прием к врачу-офтальмологу", — рассказали в ТРЦ "Кристалл".

Участники акции также смогут задать вопросы специалистам по профилактике заболевания и ознакомиться с рекомендациями тюменских врачей-офтальмологов.

Профилактическая медицинская акция пройдет на первом этаже ТРЦ "Кристалл". Участие бесплатное.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , офтальмология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:18 11.03.2023Посетители торгового центра в Тюмени смогут измерить внутриглазное давление
20:27 10.03.2023Тюменские женщины направят продуктовые наборы семьям мобилизованных Тобольска
18:45 10.03.2023В российских вузах реализуют пилотную программу развития научного наставничества
18:34 10.03.2023 Тюменцам рассказали, могут ли в воде из-под крана быть гельминты