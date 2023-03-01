Посетители торгового центра в Тюмени смогут измерить внутриглазное давление

| Фото: из сообщества "Тюменский областной офтальмологический диспансер" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский областной офтальмологический диспансер" во ВКонтакте (архив)

Акция по ранней диагностике глаукомы пройдет в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 11 марта с 11 до 18 часов. Специалисты областного офтальмологического диспансера измерят всем желающим внутриглазное давление методом бесконтактной тонометрии, сообщили в торгово-развлекательном центре.

"Особо приглашают посетителей старше 35 лет. По результатам исследования людям, попавшем в зону риска по глаукоме, будет предложена запись на прием к врачу-офтальмологу", — рассказали в ТРЦ "Кристалл".

Участники акции также смогут задать вопросы специалистам по профилактике заболевания и ознакомиться с рекомендациями тюменских врачей-офтальмологов.

Профилактическая медицинская акция пройдет на первом этаже ТРЦ "Кристалл". Участие бесплатное.