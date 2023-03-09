Доцент ТИУ Лариса Епифанцева стала инженером года

Кандидат технических наук, доцент ТИУ Лариса Епифанцева стала лауреатом Всероссийского конкурса "Инженер года-2022". Она признана лучшей в номинации "Организация управления научной и инженерной деятельностью" по версии "Профессиональные инженеры", сообщает пресс-служба вуза.

Достижения конкурсантов оценивали ведущие российские ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства. Они анализировали уровень компетентности соискателей в научной и профессиональной деятельности, самостоятельность технического мышления, способность работать над многодисциплинарными проектами и многое другое.

Эксперты отметили высокий профессионализм Ларисы Епифанцевой, ее умение находить успешные решения задач в преподавательской, научной, инженерной деятельности. Доцент кафедры строительных конструкций ТИУ входит в число разработчиков научно-проектной документации по реставрации и сохранению целого ряда объектов культурного наследия Тюменской области. Она разработала инженерную методику расчета и доказала экономическую эффективность использования в инженерной практике ленточно-оболочечных фундаментов в малоэтажном строительстве. Результаты исследований реализованы при строительстве трехэтажных жилых домов в Новом Уренгое и Тюмени.

"В науке всегда есть возможность чему-то научиться и узнать что-то новое. Часто возникают задачи, решение которых не представляется возможным, но терпение и труд все перетрут, – считает Лариса Епифанцева. – Успешный результат достигается предварительной детальной проработкой основных вопросов по решению задачи, важны правильная формулировка и четкий план. И чем дальше движешься по нити "вопрос – ответ – вопрос - ответ", тем интереснее. Именно за постановку правильных вопросов на пути достижения научных результатов я благодарна своему научному руководителю, профессору кафедры строительного производства Якову Александровичу Пронозину".

Лариса Рафаиловна преподает студентам ТИУ цикл дисциплин, посвященных эксплуатации и проведению ремонтно-восстановительных работ зданий и сооружений, информационному моделированию в строительстве. Она автор 3 учебных пособий и 1 учебника, а также более 60 опубликованных научных работ и патентов на изобретение. После победы в конкурсе ее имя занесено в реестр профессиональных инженеров России