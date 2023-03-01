Пилотов из трех регионов собрал чемпионат "Кванторейс" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пилоты из Тюмени, Тобольска, Тюменской области, Омска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга стали участниками межрегионального чемпионата по FPV-пилотированию "Кванторейс", который проходит в областной столице 10 марта.

Ребята в возрасте 11 до 17 лет борются за победу в двух номинациях: "Автоквантум" и "Аэроквантум". Трассы пилоты должны пройти на дронах, квадрокоптерах, грузовиках с применением управления через FPV-шлем.

"В кабине грузовика установлена камера, поэтому получаем вид от первого лица. Трасса очень сложная. Ее необходимо пройти за короткое время. Здесь есть различные элементы. Такая же непростая трасса и у дронов: необходимо войти в маленький куб с одной стороны, подняться в нем и выйти. Эти навыки могут пригодиться при работе с квадрокоптером в помещении", — поделился руководитель детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов.

По его словам, многие дети проходят трассу полностью, зарабатывая максимальные баллы. Среди участников соревнований не только мальчики, но и девочки.

"Они очень увлечены этим. У нас даже есть девушка-пилот, которая много раз побеждала на всероссийских соревнованиях и установила мировой рекорд. Это Юлия Самойленко. Она является чемпионом мира по радиоуправляемым моделям на водородном топливе Horizon Hydrogen Grand Prix", — добавил Дмитрий Тарасов.

Чемпионат реализуют в рамках праздновании 100-летия отечественной гражданской авиации в Российской Федерации.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин