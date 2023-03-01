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Тюменские школьники встретятся на турнире по волейболу

Спорт, 17:27 13 марта 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по волейболу в рамках городской спартакиады среди общеобразовательных организаций стартует в Тюмени 14 марта. За звание лучших поспорят учащиеся 7 и 8 классов, сообщает городской департамент образования и молодежной политики.

Ребятам предстоит продемонстрировать мастерство игры в мяч и сплоченность. Поединки развернутся на площадках школы №65 (ул. Широтная, 116), гимназии №1 (ул. Крупской, 21), гимназии №12 (ул. 50 лет Октября, 41) и гимназии №21 (ул. Орджоникидзе, 49).

Завершатся соревнования 17 марта.

Параллельно с 15 марта для первой группы школьников пройдут соревнования в этапе зимних стартов: хоккей с мячом, футбол, полоса препятствий и другие.

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# волейбол

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