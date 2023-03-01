Студенты из УФО встретились на первой олимпиаде стоматологического института в Тюменском медуниверситете

| Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России | Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России

Студенты из трех медицинских вузов Уральского федерального округа стали участниками первой региональной студенческой олимпиады УФО "Институтская стоматология" 13 и 14 марта в Тюмени. Подобное событие на базе созданного в Тюменском медицинском университете Института стоматологии проходит впервые.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал его директор доктор медицинских наук, профессор Александр Брагин.

Он пояснил, что участвуют три команды, это лучшие студенты-олимпиадники четвертого и пятого курсов Уральского медицинского университета из Екатеринбурга, Южно-Уральского медуниверситета Челябинска, а также Тюменского медицинского университета.

| Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России | Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России

По словам Александра Брагина, ребятам предстоит ознакомиться с современным оборудованием, которое привезли фирмы, участвующие в организации олимпиады. К примеру, это уникальные микроскопы Carl Zeiss, которые используют на самых современных площадках. Также с оборудованием для препарирования зубов, хирургических этапов, которое представлено фирмой "Квалитет". Подготовлены для участников и собственные уникальные разработки в новом фантомном классе.

"Наше ноу-хау – это использование на хирургическом этапе натуральных свиных челюстей. Все абсолютно обеззаражено и в рамках санитарного контроля", - заявил Александр Брагин.

Старт олимпиаде дал ректор Тюменского медицинского университета, доктор медицинских наук Иван Петров.

"Результаты приема говорят о том, что наибольший рост поступающих наблюдается именно по программе "Стоматология". Причем, как среди русскоязычных, так и иностранных студентов. Олимпиада покажет, насколько вы отработали практические навыки, готовы ли встраиваться в систему здравоохранения", - обратился к участникам ректор.

На первом этапе олимпиады – ортопедическая стоматология – ребята на муляжах под микроскопом обтачивали зубы, снимали слепки и изготавливали временные коронки для защиты зубов.

Второй этап – хирургический. Будущие стоматологи будут удалять зубы и накладывать швы разной формы на свиных муляжах.

По словам Александра Брагина, именно таким оборудованием и инструментарием оснащены современные стоматологические клиники, что позволит студентам максимально комфортно перейти от теории к практике.

"Здесь переход, скорее, чисто психологический – от фантомов к живым людям, хотя на последних курсах мы постепенно вводим ребят в клинический прием. Там студенты под руководством опытнейших педагогов вуза друг на друге, своих родственниках и знакомых начинают лечить", - рассказал директор.

Профессор Брагин отметил высокий уровень подготовки всех участников и выразил уверенность в том, что эти ребята в будущем будут достойно представлять свои образовательные площадки в практическом здравоохранении.

| Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России | Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России

Организаторы планируют со временем сделать олимпиаду масштабнее и по географии, и по направлениям. Ведь в вузе преподается терапевтическая и детская стоматология, имплантология и другие дисциплины: "Это наш первый опыт, я надеюсь, все пройдет успешно и даст задел на развитие олимпиады и проведение ее в следующем году".

Александр Брагин поделился, что подготовлено достаточное количество дипломов и наград. Призы учебного характера предоставили фирмы, участвующие в организации олимпиады. Это сертификаты на бесплатное обучение на самых современных стоматологических площадках.

Добавим, что победители стоматологического состязания представят институт на Всероссийской олимпиаде по хирургии, которая пройдет в апреле в Омске.

Корреспонденту "Тюменской линии" удалось поговорить с конкурсантом – студентом пятого курса института стоматологии ТМУ Мурадом Мусиевым прямо во время конкурсного задания.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В тот момент он снимал слепки специальной массой, препарировал зубы под неметаллические коронки в фантомном классе, используя современное оборудование.

Будущий стоматолог отметил, что такая работа ему хорошо знакома, он выполнял ее ранее под руководством наставников, а в дальнейшем, после окончания вуза, планирует трудиться именно по направлению ортопедии и хирургии.

Мурад добавил, что, как и любой человек перед важным событием, волновался, но волю эмоциям не дал. Сконцентрировался и сделал работу качественно и быстро.

"Всем участникам, в том числе и себе, желаю, даже если что-то не получается, не останавливаться, не перегорать, развиваться и не сдаваться, идти к цели до конца, все получится. Пусть в этой честной борьбе победит сильнейший", - напутствовал своих будущих коллег Мурад Мусиев.

Инна Кондрашкина