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Жители Тюменской области собрали более четырех тысяч книг для жителей Донбасса

Общество, 18:04 15 марта 2023

инфоцентр правительства ТО | Фото: инфоцентр правительства ТО

4 тыс. 300 книг собрали жители региона для жителей Луганской народной республики. Итоги промежуточные, акция "Книги — Донбассу" продлится до конца марта, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Тюменцам предлагают принести издания в учреждения Централизованной городской библиотечной системы. Время работы библиотек со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов.

Жители других муниципалитетов Тюменской области могут узнать адреса пунктов приема книг по телефону 8 (3452) 69-90-59.

Добавим, что доставку книг в ЛНР организует правительство Тюменской области.

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# Донбасс , книги , ЛНР , помощь , правительство Тюменской области

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