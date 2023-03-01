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Заседание Совета законодателей трех субъектов состоится в Тобольске

Общество, 13:05 16 марта 2023

со страницы депутата Тюменской областной думы по избирательному округу № 1 (Салехардский) Ларисы Цупиковой | Фото: со страницы депутата Тюменской областной думы по избирательному округу № 1 (Салехардский) Ларисы Цупиковой

Участники 32-го заседания Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов соберутся во Дворце наместника в Тобольске, сообщили в пресс-службе областной думы.

В частности, планируется обсудить вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов в условиях проведения СВО и внешнего санкционного воздействия. Законодатели побывают на одном из крупнейших в мире современных нефтехимических комплексов ООО "ЗапСибНефтехим". Он использует сырье месторождений Югры и Ямала. В условиях введенных санкций предприятие работает стабильно, дает дополнительные рабочие места в других регионах России, поставляя туда свою продукцию.

В социальной гостиной Тобольска депутаты Тюменской области, Югры и Ямала встретятся с семьями участников специальной военной операции.

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# заседание , Тобольск

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