Тюменский "Рубин" дважды уступил АКМ в гостях, счет в серии за полуфинал плей-офф - 2:2

| Фото: rubinhc.ru | Фото: rubinhc.ru

Тюменский "Рубин" дважды уступил тульской дружине АКМ в гостях, счет в серии за выход полуфинал плей-офф сравнялся - 2:2

Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, первый период получился зрелищным. "У ворот рубиновцев опасные моменты сменяли друг друга. Преимущество было на стороне хозяев. В том числе и из-за трёх удалений тюменцев. Затем ситуация выровнялась. И первый пероид по итогу получился равным. Вот и счёт был открыт при игре в равных составах. Шайба предательски закатилась в ворота в то время, как вратарь "Рубина" думал, что зафиксировал ее", - говорится в информации.

Во второй двадцатиминутке у "Рубина" не получалось ничего. В большинстве не забили, а пропустили еще две шайбы. После 0:3 Щетилина в воротах сменил Егор Назаров.

Третий период мог подарить "Рубину" камбэк. Одно за другим удаления посыпались у АКМ. Используя шанс, тюменцы забили дважды. Никита Попугаев и Денис Давыдов заставили хозяев нервничать на исходе встречи. Но времени на третью шайбу подопечным Дениса Ячменева не хватило.

"Довольны третьим периодом, жаль, что не играли так с самого начала. Могли сравнять в концовке, но чего-то не хватило. Серия обнуляется, все начинается заново. В начале матча не хватило характера, нужно было через не могу переломить. Рады, что в концовке удалось это сделать. Надеемся, что перенесем это на следующий матч", - отметил главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменёв.

"Хорошо, что сравняли счет в серии, - прокомментировал главный тренер АКМ Олег Горбенко. - По игре – первый период здорово начали по движению, правильно играли. В третьем удаления нас чуть не похоронили. Тяжелая концовка, не хотелось, чтобы было так, но это плей-офф. Ребята должны понимать ответственность. Но удаления, когда мы остаемся 3 на 5 с таким соперником, - это не допустимо. Хорошо, что хорошо закончилось. Болельщиков с победой, с терпением, с нервами. Хотелось бы попроще матчи доводить. Хорошая домашняя серия, будем готовиться, чтобы из Тюмени привезти победу и дома постараемся серию закрыть.

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Накануне "Рубин" также уступил в Туле. Итог выездных игр для тюменской дружины - 2:2 в серии за выход в полуфинал кубка Петрова.

19 марта матч состоится в Тюмени.