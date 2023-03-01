Житель Вагайского района получил условный срок за 17 срубленных сосен для бани

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Три года условного срока получил за 17 срубленных сосен житель Вагайского района. Также черный лесоруб возместит 150 тыс. рублей ущерба лесному фонду, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Незаконная вырубка деревьев была обнаружена в октябре 2022 г. Как пояснил 46-летний житель района, сосны он спилил, чтобы построить баню. Однако разрешительных документов на заготовку древесины не оформил.