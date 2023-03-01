Грант в два миллиона рублей получили тюменцы на развитие музыкальной лаборатории

| Фото: M'uzLab во ВКонтакте | Фото: M'uzLab во ВКонтакте

2 млн рублей выиграли тюменцы на музыкальную лабораторию. Команда тюменской музыкальной лаборатории M'uzLab стала участником первой волны конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получила поддержку.

В 2023 году проект пройдет в два этапа. Весной запланированы онлайн-лекции, а в октябре — встречи офлайн. 50 музыкантов, звукорежиссеров, аранжировщиков и инструменталистов от 18 до 35 лет создадут 10 авторских песен.

Также команда организаторов поможет разместить готовые материалы на стриминговых площадках. Одно из новшеств пятой лаборатории — M'uzLab Junior. Это проект для юных музыкантов от 13 до 17 лет.

В течение недели под руководством кураторов и наставников ребята будут учиться писать тексты и работать с аранжировкой. А в итоге получат готовый продукт — авторскую песню, которую опубликуют на музыкальных платформах.

Кроме того, организаторы проведут серию лекций и шоу-кейс в Тобольске. Один лучший исполнитель автоматически станет участником событий в Тюмени.

В 2023 году проекту исполняется пять лет. Лаборатория M'uzLab помогает талантливым музыкантам из региона раскрыть потенциал, заявить о себе и под руководством наставников выйти на большую сцену.