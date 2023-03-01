Тюменцев приглашают на онлайн-выставку исторических мест Крыма

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-выставку исторических мест и достопримечательностей Крыма открыли в сообществе координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области во ВКонтакте. Акция "Крымская весна" приурочена к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Онлайн-экскурсию по полуострову начали с побережья Судака. Для интернет-пользователей подготовили пост про Генуэзскую крепость. 18 марта здесь опубликовали информацию о Воронцовском дворце.

Руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Валентина Галдаева сказала, что выставка, посвященная полуострову, будет проходить в онлайн-формате по 20 марта. "Это поможет развить у детей и подростков желание ознакомиться с историей полуострова", — считает она.

Также посты о Крыме выходят в сообществе инклюзивного клуба общения "Горизонт" во ВКонтакте. Здесь опубликовали фотографии с архитектурой полуострова и Севастополя. К онлайн-выставке может присоединиться любой желающий, загрузив свои фотографии.

Второе мероприятие в рамках онлайн-акции "Крымская весна" — рекомендации к просмотру фильмов, связанных с крымскими событиями. Их планируют опубликовать в соцсетях в ближайшее время.

Инна Пахомова