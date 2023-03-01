Тюменские предпринимателям расскажут, как работать в условиях санкций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Особенности экспортных поставок и работы со странами СНГ" пройдет в Тюмени 21 марта. Начало в 14 часов, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Спикером мероприятия станет генеральный директор международного агентства продвижения экспорта, генеральный директор консалтинговой компании "Деларей", исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.

Представители бизнеса узнают о том, какие перспективные экспортные рынки существуют и как работать в условиях санкций и ограничений. Юрий Шурыгин расскажет, с чего начать работу с иностранными партнерами и как увеличить продажи в соседних странах.

Участие в вебинаре бесплатное. Регистрация по ссылке.