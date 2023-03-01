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Шесть концертов фестиваля Рахманинова представят во всех ВКЗ Тюменской области

Общество, 09:04 21 марта 2023

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Фестиваль Сергея Рахманинова, посвященный 150-летию со дня рождения, пройдет в Тюменской филармонии с 23 марта по 1 апреля. Все шесть концертов в исполнении Тюменского филармонического оркестра и приглашенных солистов будут транслироваться во всех виртуальных концертных залах Тюменской области.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер сообщила во время пресс-конференции по поводу организации и проведения фестиваля 20 марта.

"Наш опыт создания единой сети ВКЗ отмечен на федеральном уровне. В апреле в Екатеринбурге мы представим работу проектного офиса. Отмечено и количество охвата населения в ВКЗ, подходы, которые мы применяем в работе залов, а это не только концерты, но и мероприятия, связанные с патриотической направленностью, образовательные. Все это предусмотрено в рамках исполнения нацпроекта "Культура", - рассказала Майер.

В день открытия фестиваля, 23 марта, состоится премьера - опера "Алеко" по поэме Александра Пушкина "Цыганы". Ее исполнят Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя, главного дирижера Юрия Медяника, солисты Центра оперного пения им. Галины Вишневской и Хоровая капелла.

Солистами концертов фестиваля Рахманинова станут пианисты Ева Геворгян, Александр Гиндин, Александр Ключко.

Беседы о жизни и творчестве Сергея Рахманинова проведет в зале камерной и органной музыки музыковед, кандидат искусствоведения Надежда Коваленко.

В фойе второго этажа филармонии будет работать выставка "Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор" от Российского национального музея музыки. Здесь же представлена выставка реконструкции исторических костюмов проекта "По тюменской мостовой" Екатерины Макаровой.

Подробная программа фестиваля Сергея Рахманинова представлена на сайте.

Анжела Лебедева

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# виртуальные концертные залы , Елена Майер , музыка , национальный проект Культура , Сергей Рахманинов , фестиваль

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