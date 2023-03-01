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Тюменская область увеличила экспорт леса, зерна и семенного материала в 2023 году

Экономика, 17:12 21 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объемы экспорта леса, зерна и семенного материала в Тюменской области увеличились в 2023 году. Такие данные приводит управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам на основе анализа фитосанитарного контроля подкарантинной продукции, предназначенной на экспорт с 1 января по 9 марта текущего года.

Так, объем досмотра партий продовольственного зерна в начале 2023 года составил 44 тыс. 905 тонн, что на 96% превышает показатель прошлого года. Экспорт семенного материала увеличился на 39%, картофеля на 58%. Отгрузка лесоматериала из региона выросла на 35% и достигла 12 тыс. 814 кубометров.

"Экспорт рапсового масла с начала 2023 года достиг 2 тыс. 462 тонн. В 2022 году его отгрузка не осуществлялась", - отметили в ведомстве.

По результатам досмотра подкарантинной продукции с 1 января по 9 марта 2023 года выдано на 83% больше фитосанитарных сертификатов, чем за аналогичный период прошлого года.

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# Россельхознадзор

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