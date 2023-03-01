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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области ниже эпидпорога на 37%

Общество, 18:35 21 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области ниже эпидемического порога на 37,3%. На минувшей неделе, с 13 по 19 марта, этот показатель вырос незначительно — на 1,9%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди детей растет заболеваемость во всех возрастных группах, при этом она ниже эпидемических порогов.

Показатель заболеваемости населения COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 150,9.

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# грипп , ОРВИ

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