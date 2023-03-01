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Тюменцы могут получить до 50 тысяч рублей за уборку берега реки

Общество, 11:19 22 марта 2023

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Фонд поддержки молодежных инициатив "ЭРА" объявил старт Всероссийских дней единых действий по организации уборок с раздельным сбором отходов. Участникам необходимо организовать уборку любой лесной и прибрежной территории и сдать отчет о ней в личном кабинете платформы Ecowiki.ru. Общий призовой фонд конкурса – 150 тыс. рублей.

Принять участие могут все желающие жители Тюменской области старше 18 лет. Как выбрать место уборки, договориться о вывозе отходов и оформить отчет, участники могут узнать из инструкции Ecowiki.ru.

"Важное условие – собирать отходы необходимо раздельно, - отмечено в сообщении пресс-службы движения ЭКА. - Затем отнести их в пункт приема или в специальные контейнеры, а не сортируемый мусор выбросить в бак для смешанных отходов".

Устроить уборку и прислать отчет о ней необходимо до 18 июня 2023 года. После этого команда Ecowiki.ru выберет 5 организаторов-победителей, которые получат денежное вознаграждение: за первое место – 50 тыс. рублей, за второе – 40 тыс., за третье – 30 тыс., за четвертое – 20 тыс. за пятое – 10 тыс.

Конкурс волонтерских уборок "Зов природы" проходит в России второй раз. В 2022 году его участники провели 116 субботников и собрали с природных территорий страны 10 тонн вторсырья.

Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки молодежных инициатив "ЭРА", проект "Зов природы" и компания GRASS. Всероссийские Дни единых действий реализуются при поддержке Фонда президентских грантов.

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# фонд президентских грантов

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