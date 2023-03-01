Современное лор-оборудование появилось в филиалах поликлиники №12 в Тюмени

| Фото: пресс-служба городской поликлиники №12 Тюмени | Фото: пресс-служба городской поликлиники №12 Тюмени

Мобильный отоскоп, импедансометры, аудиометры, а также вращающиеся кресла, предназначенные для диагностики состояния вестибулярного аппарата, появились в филиалах городской поликлиники №12 в Тюмени. Многофункциональные приборы подходят для обследования как взрослых, так и детей, сообщает пресс-служба медучреждения.

Современный отоскоп применяется для нахождения и извлечения инородных тел, оценки повреждений барабанной перепонки. Встроенная подсветка и увеличивающая линза помогают максимально внимательно исследовать слуховой канал.

Импедансометр кроме непосредственного функционала оснащен удобным экраном и на нем можно распечатать результаты обследования. Аппарат позволяет проводить оценку состояния барабанной перепонки и давления в среднем ухе. С его помощью можно определить целостность и подвижность барабанных перепонок, а также наличие жидкости в полости среднего уха.

"Аудиометры позволяют убедиться, есть ли на самом деле глухота, определить степень ее выраженности, когда человек жалуется на проблемы со слухом. На приборе мы определяем диапазон слуха человека, устанавливаем степень снижения слуха, а также причину потери", - пояснила врач-оториноларинголог городской поликлиники №12 Елена Кулакова.

Незаменимы в оториноларингологии и кресла. Вращательная проба помогает оценить функциональное состояние вестибулярного аппарата. Она необходима не только для понимания степени восприимчивости организма, но и может указать на патологические состояния.