Тюменские студенты победили в конкурсе по международному коммерческому арбитражу

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Магистрант направления "Юриспруденция" Александр Васильев, студенты специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности" Елизавета Малштейн и Алена Ткач признаны победителями X конкурса по международному коммерческому арбитражу им. Михаила Розенберга в Москве.

Как сообщили в пресс-службе ТюмГУ, за призовые места в девяти номинациях соревновались более 40 команд из России, Армении, Беларуси и Казахстана. Ребята продемонстрировали наиболее творческое использование произведений Михаила Розенберга при подготовке меморандумов и выступлении в устных слушаниях.

Победу тюменцы одержали в номинации "Знатоки научного наследия М.Г. Розенберга". Кроме того, Александр Васильев победил в номинациях "Лучший оратор" и "Лучший оратор – представитель истца".

Конкурс проводится в формате модельного арбитражного разбирательства на основе игрового дела и посвящен тематике международного коммерческого арбитража и международного частного права. Проходит в трех секциях – на русском, английском и французском языках.