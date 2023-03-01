Гусыня Гусля встречает весну и следит за дисциплиной в мини-зоопарке "Ноев Ковчег" в Ишиме

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

Гусыня Гусля с приходом весны стала более активной, ходит по-хозяйски на конюшне Ишимского конного клуба "Кентавр" и наводит свои порядки. Если ей что-то не нравится, щиплет за штаны, привлекает к себе внимание. Зорко следит за дисциплиной. Если посетители бегают и громко шумят, Гусля растопыривает крылья, шипит на них, пугает и требует тишины.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор клуба Евгения Пшеничникова.

"Павлины готовятся к брачному периоду – уже отрастили себе хвосты и почистили перышки. Чувствуют приход весны и серебристые фазаны. Петушок танцует и поет самочке. В прошлом году у них не было кладки, в нынешнем – ждем от пары потомства", - рассказала она.

Кролик и пять крольчих тоже чувствуют приближение весны и весело резвятся в просторной клетке.

По словам Евгении Пшеничниковой, активно линяют лошади, с каждой вычесывают по полведра шерсти. Жеребцы проявляют активность – когда кобылки проходят мимо денников, заигрывают с ними, призывно ржут и фыркают.

Линяет и радуется теплому солнцу верблюд Добрыня и ослица Пуговка, а также их верный товарищ носуха Гоша. Все животные с нетерпением ждут тепла и прогулок по свежей зеленой травке.

Инна Кондрашкина