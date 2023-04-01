В Тюменской области стартовал прием заявок на литературную премию "Особое перо"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов объявила отбор среди авторов с инвалидностью от 18 лет, проживающих в регионе.

Призовой фонд премии — 35 тыс. рублей. Стихи, проза, музыкальные композиции должны соответствовать одной из тем: "Сильные духом" (о людях, героях, которые служат примером жизнестойкости, жизнелюбия и духовно-нравственного воспитания); "Люблю тебя, мой край родной!" (о малой родине); "Вера. Надежда. Любовь" (духовные, любовные, жизнеутверждающие произведения).

Итоги — в июне 2023 года.

Заявки принимаются по 31 мая 2023 года. Материалы необходимо выслать на электронную почту: voi72@bk.ru. Дополнительная информация — по телефону 8(3452) 56-89-40 (доб.5).