На "Золотой Маске" в Москве покажут тюменский спектакль "Аэлита. Инвентаризация"

| Фото: театральный центр "Космос" | Фото: театральный центр "Космос"

Команда театрального центра "Космос" представит постановку "Аэлита. Инвентаризация" на фестивале "Золотая Маска" в Москве. Зрителей ждут в зале "Черная комната" Российского академического Молодежного театра со 2 по 7 апреля.

Постановка "Аэлита. Инвентаризация" предназначена для пяти человек, которым автор рассказывает историю о своем отце. Зрители познакомятся с личными дневниками главной героини под чашку кофе. Посмотрят архивные записи и проникнутся воспоминаниями маленькой Аэлиты. Спектакль для зрителей старше 16-ти лет.

Историю озвучивает не только исполнительница главной роли, но и ее мама и дочери. "Каждый показ независимо от того, присутствую я на нем лично или нет, это некий обмен эмоциями, теплом, любовью со зрителем. Поэтому и в этот раз жду энергетического взаимообмена с людьми, соприкоснувшимися с моей историей", — поделилась Moi-portal.ru Аэлита Садретдинова, автор спектакля "Аэлита. Инвентаризация". Режиссер постановки — Карина Бесолти. Автор проекта — Аэлита Садретдинова. Спектакль создан в рамках арт-резиденции "Архивация нас" при поддержке гранта ПФКИ в молодежном театральном центре "Космос" в 2022 году.