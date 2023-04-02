  • 2 апреля 20232.04.2023воскресенье
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На "Золотой Маске" в Москве покажут тюменский спектакль "Аэлита. Инвентаризация"

Общество, 19:41 01 апреля 2023

театральный центр "Космос" | Фото: театральный центр "Космос"

Команда театрального центра "Космос" представит постановку "Аэлита. Инвентаризация" на фестивале "Золотая Маска" в Москве. Зрителей ждут в зале "Черная комната" Российского академического Молодежного театра со 2 по 7 апреля.

Постановка "Аэлита. Инвентаризация" предназначена для пяти человек, которым автор рассказывает историю о своем отце. Зрители познакомятся с личными дневниками главной героини под чашку кофе. Посмотрят архивные записи и проникнутся воспоминаниями маленькой Аэлиты. Спектакль для зрителей старше 16-ти лет.

Историю озвучивает не только исполнительница главной роли, но и ее мама и дочери. "Каждый показ независимо от того, присутствую я на нем лично или нет, это некий обмен эмоциями, теплом, любовью со зрителем. Поэтому и в этот раз жду энергетического взаимообмена с людьми, соприкоснувшимися с моей историей", — поделилась Moi-portal.ru Аэлита Садретдинова, автор спектакля "Аэлита. Инвентаризация". Режиссер постановки — Карина Бесолти. Автор проекта — Аэлита Садретдинова. Спектакль создан в рамках арт-резиденции "Архивация нас" при поддержке гранта ПФКИ в молодежном театральном центре "Космос" в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спектакль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:20 01.04.2023Делегация Омской области знакомится с туристическим потенциалом Тобольска
19:41 01.04.2023На "Золотой Маске" в Москве покажут тюменский спектакль "Аэлита. Инвентаризация"
18:13 01.04.2023Тюменцы плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции
18:01 01.04.2023В Ишиме разыграют космический приз среди посетителей планетария по Пушкинской карте