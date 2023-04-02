Афиши и фотографии ХIX века представлены на выставке в Ялуторовском музее

| Фото: t.me/yalutmuz | Фото: t.me/yalutmuz

Афиши, эскизы и фотографии ХIX века представлены на выставке в Ялуторовском музее "Торговые ряды". Ее посвятили 140-летию с момента появления в городе первого учреждения культуры - Народной аудитории.

Она была прототипом современных домов культуры, где ставили любительские спектакли и работала читальня. Документальные материалы и фотографии, а некоторые из них демонстрируются впервые, последовательно рассказывают обо всех организациях ялуторовской культуры. В том числе, о библиотеке, театре, музее, культурно-досуговых учреждениях - городской Дворец культуры, Центр национальных культур, кинотеатре, цирке, школе искусств.

Первыми посетителями вставки "Культура на службе. 140 лет" стали ветераны отрасли. Они поделились воспоминаниями о творческих коллективах, их руководителях, песнях и артистах. А завершился душевный разговор в музейной чайной, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.