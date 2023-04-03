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Монография о качестве жизни при заболевании издана под редакторством тюменского ученого

Общество, 17:25 03 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Монографию "Качество жизни в клинической практике" под редакцией доктора медицинских наук, профессора, директора института клинической медицины Тюменского медуниверситета Павла Зотова выпустили в издательстве "Вектор Бук". В ней представлены результаты собственных исследований и данные анализа отечественной и зарубежной литературы о качестве жизни человека в условиях заболевания.

По информации вуза, авторы книги - представители профессорско-преподавательского состава Тюменского ГМУ, специалисты Тюменского кардиологического научного центра, Областной клинической больницы № 2 Тюмени, Областного наркологического диспансера, поликлиник Тюмени, а также университетов и научных центров России и Белоруссии.

"В тематических разделах обсуждаются ключевые понятия, факторы, влияющие на качество жизни, характер нарушений при различных заболеваниях у взрослых и детей. Авторы приводят примеры из собственной клинической практики. Предлагаются современные научно обоснованные подходы к повышению качества жизни больных, связанные со здоровьем", - рассказали составители.

Издание предназначено для врачей различных специальностей, специалистов в области психического здоровья, социальных работников, организаторов здравоохранения. Монография может быть рекомендована в качестве дополнительного учебного материала ординаторам, студентам медвузов, факультетов психологии и социальной работы.

В библиотеке Тюменского медицинского университета книга появится после 20 апреля.

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# заболевание , Медицина , психология , Тюменский медицинский университет

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