Тюменский детский фольклорный ансамбль "ЯрецЪ" покажут в эфире программы "Страна талантов"

детский фольклорный ансамбль «ЯрецЪ» (архив) детский фольклорный ансамбль «ЯрецЪ» (архив)

Старший состав детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" тюменской ДШИ "Этюд" принял участие в съемке телевизионного проекта "Страна талантов" в Москве. Программа с участием тюменцев выйдет в эфир на НТВ 8 апреля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель ансамбля "ЯрецЪ" Ярослава Мельникова.

Авторы проекта обратились в региональный департамент культуры с просьбой рекомендовать коллектив для участия в съемке. Таким образом "ЯрецЪ" получил путевку на Мосфильм.

"Съёмки шли два дня. Дети остались под большим впечатлением: профессиональный свет, звук, режиссура, грим. Прониклись атмосферой телевидения. Познакомились с разными коллективами, повстречали старых друзей", - говорит Ярослава.

Для формата телепередачи тюменский фольклорный ансамбль исполнил частушки, которые записали в ходе экспедиций по Тюменской области. В записи участвовали 12 вокалистов, концертмейстер Николай Мельников.

"Страна талантов" - развлекательное шоу, в котором одаренные участники из всех уголков России — авторы-исполнители, вокалисты, музыканты и танцоры, а также творческие коллективы всех возрастов, занимающиеся народным творчеством, — демонстрируют свои невероятные умения.

В проекте предусмотрено восемь отборочных выпусков, в каждом из которых победители получат приз в 100 тысяч рублей. Финалисты будут бороться не только за звание победителя, но и за главный приз — 1 миллион рублей.

Выступление оценивают члены жюри: заслуженный артист РФ Борис Галкин, народная певица Надежда Бабкина, солист академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, народный артист России Александр Тихонов, ведущий программы "Поедем, поедим!" на НТВ Федерико Арнальди и актриса и певица Надежда Ангарская.

Ведущий проекта - Алексей Воробьёв.

Программа "Страна талантов" выходит в эфир по субботам в 20 часов 20 минут по московскому времени.

видео ТК "НТВ". Детский фольклорный ансамбль "ЯрецЪ" с 27 сек.

Анжела Лебедева