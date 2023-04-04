Операционная областной больницы № 15 в Нижней Тавде получила новое освещение

| Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

Новый бестеневой светильник установлен в операционном блоке областной больницы № 15 села Нижняя Тавда в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Осветительное оборудование работает за счет мощных ламп. Специальная система не нагревает рабочую зону и позволяет использовать рычаги с неограниченными углами поворота, чтобы удобно разместить светильники и фиксировать их в нужном положении.

Напомним, что в рамках нацпроекта и региональной программы с января 2021 года в медучреждения Тюменской области поступает новое современное оборудование, возводятся и оснащаются фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются поликлиники и амбулатории, уточнили в областном департаменте здравоохранения.