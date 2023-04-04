Тюмень вошла в тройку уральских городов с благоприятной городской средой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень набрала 240 баллов и заняла третье место в индексе качества городской среды. А наибольшие баллы по итогам 2022 года набрали Ханты-Мансийск (247 баллов) и Надым (245 баллов). Город Верхнеуральск (Челябинская область) стал одним из городов России с наибольшим ростом качества городской среды в 2022 году по сравнению с 2021 годом, улучшив показатели со 180 до 219 баллов.

В индексе качества городской среды представлены 115 городов УФО. По данным Минстроя России, столицы регионов федерального округа продемонстрировали совокупный рост общих показателей более чем на 30 %.

С каждым годом, по словам полномочного представителя президента Владимира Якушева, всё больше населённых пунктов Уральского федерального округа попадают в число городов с комфортной городской средой.

"В 2019 году их было 30, по итогам 2022 года – 66, - сообщил он. - Более того, населённые пункты федерального округа, представленные в исследовании, системно улучшают показатели. Это говорит о том, что регионы выбрали верное направление развития. Их усилия положительно влияют на качество жизни в городах. Такие исследования Минстроя, как индекс качества городской среды, помогают выявлять сильные и слабые стороны городов и корректировать дальнейшую работу органов власти".

Индекс качества городской среды формирует Минстрой России. Результаты используют в реализации положений указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", национального проекта "Жилье и городская среда", в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ регионов России и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Индекс оценивает 36 индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть типов городских пространств: жильё, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличную инфраструктуру и общегородское пространство.

Каждый из них оценивается по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Максимальное количество баллов, которое может набрать город – 360. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.