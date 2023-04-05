  • 5 апреля 20235.04.2023среда
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тобольский музей-заповедник запустил проект "Кремлевский гид"

Общество, 16:47 05 апреля 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Проект "Кремлевский гид" запустил Тобольский музей-заповедник с 4 апреля. Организаторы приглашают к сотрудничеству активных людей, увлекающихся историей региона и готовых презентовать историко-культурное наследие гостям города в музейных объектах их структурного подразделения, сообщает тюменское музейно-просветительское объединение.

Соискатели на должности гидов пройдут обучение в музейных объектах: "Дворец Наместника", "Тюремный замок", "Музей Семьи Императора Николая II". Будущие музейные экскурсоводы будут обеспечены необходимым методическим материалом и смогут посещать все музейные объекты для самостоятельной работы. Пройдя обучение и аттестацию, участники проекта смогут стать внештатным экскурсоводом музея.

Подробности можно узнать у главного специалиста по экскурсионному обслуживанию Яны Абдуллиной по телефону: +7 (3456) 26-57-27 или, написав на почту zakaz_tiamz@mail.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музей , Тобольск , Тобольский музей-заповедник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 05.04.2023В Тюмени может появиться улица Романа Кузоваткина
17:05 05.04.2023 17,5 тысяч управленцев подали заявки на участие в "Лидерах России" в первые сутки
16:47 05.04.2023Тобольский музей-заповедник запустил проект "Кремлевский гид"
16:14 05.04.2023Жители Тюменской области направили 300 жалоб на условия страховщиков