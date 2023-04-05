Тобольский музей-заповедник запустил проект "Кремлевский гид"

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Проект "Кремлевский гид" запустил Тобольский музей-заповедник с 4 апреля. Организаторы приглашают к сотрудничеству активных людей, увлекающихся историей региона и готовых презентовать историко-культурное наследие гостям города в музейных объектах их структурного подразделения, сообщает тюменское музейно-просветительское объединение.

Соискатели на должности гидов пройдут обучение в музейных объектах: "Дворец Наместника", "Тюремный замок", "Музей Семьи Императора Николая II". Будущие музейные экскурсоводы будут обеспечены необходимым методическим материалом и смогут посещать все музейные объекты для самостоятельной работы. Пройдя обучение и аттестацию, участники проекта смогут стать внештатным экскурсоводом музея.

Подробности можно узнать у главного специалиста по экскурсионному обслуживанию Яны Абдуллиной по телефону: +7 (3456) 26-57-27 или, написав на почту zakaz_tiamz@mail.ru.