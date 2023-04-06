Ученые ТюмГУ проведут инвентаризацию парниковых газов в Тюменской области
Инвентаризацию парниковых газов Тюменской области проведут ученые ТюмГУ. Как сообщает пресс-служба вуза, стартовал подготовительный этап работ по расчету углеродного баланса региона.
Исследование ведется совместно с климатическим центром Новосибирского государственного университета. Представители ТюмГУ пройдут обучение по расчету баланса климатически активных газов от разных видов промышленности и предложат версию углеродного баланса Тюменской области.
Уточнение текущего положения позволит выработать научно-обоснованные рекомендации по снижению выбросов парниковых газов, будет способствовать решению актуальных задач климатической политики региона.