В шести муниципалитетах Тюменской области все многодетные семьи, принятые на учет, получили земельные участки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Многодетные семьи шести муниципалитетов Тюменской области, принятые на учет, по состоянию на 1 марта 2023 года обеспечены земельными участками для строительства своего дома, или получили социальные выплаты взамен земельного участка. Это 722 семьи Заводоуковского городского округа, 105 семей Абатского района, 75 - Бердюжского, 39 - Сорокинского, 232 - Упоровского, 227 - Ялуторовского.

Еще в нескольких муниципалитетах обеспеченность очереди многодетных семей на бесплатное получение земельных участков составляет 99-98% - Вагайский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Тюменский, Уватский муниципальные района, Голышмановский городской округ.

В целом по Тюменской области, сообщает пресс-служба областной думы, принято на учет 14 тыс. 330 многодетных семей, 11 тыс. 234 из них, или 87% уже получили земельные участки и начинают жилищное строительство.

Земельные участки в Тюменской области предоставляются в пределах муниципалитета, в котором проживает семья. Многодетной семье предоставляется садовый земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Для тех семей, которым не нужен земельный участок под застройку, в 2020 году была установлена альтернативная (взамен предоставления земельного участка) мера социальной поддержки многодетных семей в виде социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Размер социальной выплаты равен усредненной кадастровой стоимости земельного участка в 10 соток в Тюменской области. С 1 января 2023 года размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми составляет 401 тыс. 260 рублей, а за четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата 80 тыс. 252 рубля.