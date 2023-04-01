В шести муниципалитетах Тюменской области все многодетные семьи, принятые на учет, получили земельные участки
Многодетные семьи шести муниципалитетов Тюменской области, принятые на учет, по состоянию на 1 марта 2023 года обеспечены земельными участками для строительства своего дома, или получили социальные выплаты взамен земельного участка. Это 722 семьи Заводоуковского городского округа, 105 семей Абатского района, 75 - Бердюжского, 39 - Сорокинского, 232 - Упоровского, 227 - Ялуторовского.
Еще в нескольких муниципалитетах обеспеченность очереди многодетных семей на бесплатное получение земельных участков составляет 99-98% - Вагайский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Тюменский, Уватский муниципальные района, Голышмановский городской округ.
В целом по Тюменской области, сообщает пресс-служба областной думы, принято на учет 14 тыс. 330 многодетных семей, 11 тыс. 234 из них, или 87% уже получили земельные участки и начинают жилищное строительство.
Земельные участки в Тюменской области предоставляются в пределах муниципалитета, в котором проживает семья. Многодетной семье предоставляется садовый земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Для тех семей, которым не нужен земельный участок под застройку, в 2020 году была установлена альтернативная (взамен предоставления земельного участка) мера социальной поддержки многодетных семей в виде социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Размер социальной выплаты равен усредненной кадастровой стоимости земельного участка в 10 соток в Тюменской области. С 1 января 2023 года размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми составляет 401 тыс. 260 рублей, а за четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата 80 тыс. 252 рубля.