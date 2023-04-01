Тюменским дачникам рекомендуют начинать весеннюю подкормку сада с азотных удобрений

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внесение первых удобрений обеспечит насыщение почвы полезными веществами и создание благоприятных условий для роста, цветения и плодоношения.

Тающий снег, по словам главного агронома тюменского филиала Россельхозцентра Анастасии Проскуриной, вымывает из почвы накопленные питательные вещества. Первым из почвы уходит азот. Поэтому именно с него нужно и начать сезон ухода за садом. "Азотная добавка повышает урожайность и увеличивает зеленую массу, этого элемента недостаточно почти во всех почвах, - отмечено в сообщении. - Нехватка азота проявляется в задержке цветения и замедлении роста растений. У плодовых культур листья становятся красными, у овощей - желтыми. Азот хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями. Необходимо вносить по 30-35 грамм на каждый квадратный метр кальциевой или аммиачной селитры либо мочевины".

Специалисты советуют правильно рассчитывать количество удобрений, так как передозировка азота опасна, он накапливается в растениях в виде нитратов.

Калий помогает противостоять перепадам температур и активирует развитие корневой системы. При его недостатке листья закручиваются трубочкой, края листа отмирают и образуется краевой ожог. Хлористый калий, калийная соль вносится по 20 грамм на метр квадратный.

Фосфор повышает скорость развития и созревание плодов. При дефиците элемента наблюдают засыхание листьев и они покрываются сине-зелеными пятнами. Необходимо вносить суперфосфат в дозировке 25 грамм на 1 м².

Приступать к подкормкам следует только при полном таянии снега. Первыми обработайте многолетние деревья и кустарники, их корневые системы способны впитывать полезные вещества из почвы, когда она еще слегка подмерзшая. Удобряйте не под самый ствол дерева, а вокруг него.

Под овощные культуры удобрения можно вносить за несколько дней до посадки. Наличие всех необходимых питательных элементов смягчит стресс от пересадки.

Подкормка минеральными составами, это действенная профилактика инфекций. Ведь растения становятся подверженными болезнями при нехватке определенных элементов, необходимых для развития.