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Врачи скорой помогли попавшему в ДТП под Тюменью водителю

Происшествия, 17:29 10 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Своевременный звонок очевидца в скорую помощь спас жизнь 28-летнему водителю, пострадавшему в ДТП под Тюменью 9 апреля, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Машина улетела в кювет на повороте в Богандинку. Двигавшийся следом водитель остановился, припарковал машину на обочине дороги, включил аварийный сигнал и вызвал медиков.

При осмотре доктор отметил у пациента болезненность в области четвертого шейного позвонка и некровоточащую ссадину на лбу. Врачи скорой помощи оказали водителю всю необходимую помощь и доставили его в больницу.

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# ДТП , скорая помощь

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