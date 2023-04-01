Жители Ярковского района записывают видео в поддержку бойцов в зоне СВО

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Жители Ярковского района записывают видео в поддержку земляков-военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Видеоролики для солдат создают в социальных гостиных. К этому процессу присоединяются семьи военнослужащих, серебряные волонтеры, ветераны и другие неравнодушные граждане.

Первый видеопривет записали в ярковском селе Сорокино. Мамы военнослужащих совместно с психологом комплексного центра соцобслуживания подобрали душевные стихи. К записи видео в с. Караульный Яр присоединились серебряные волонтеры и совет ветеранов.

"Эмоциональная поддержка для семей военнослужащих очень ценна в настоящее время. Получить ее можно в социальной гостиной. Здесь родные и близкие могут пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе, получить разъяснения по полагающимся льготам и другим вопросам. Есть возможность передачи гуманитарной помощи волонтерской организации", – рассказала начальник отдела социальной защиты населения Ярковского района Елена Колчанова.

Для записи ролика в Староалександровском сельском поселении объединились матери военнослужащих, глава администрации, специалисты комплексного центра соцобслуживания, представители учреждений культуры. Они растянули баннер "Гордимся и ждем с победой!". Сверху сняли, как люди с флагами составили композиции в виде букв V, Z и сердца.

Видео из Telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области