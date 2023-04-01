Жителей Тюменской области приглашают на "Ночь музеев – 2023"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"История и истории" станет темой акции "Ночь музеев – 2023". Тюменские учреждения культуры по традиции присоединятся к всероссийской инициативе.

Как сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона, программа будет посвящена исторической памяти, важным событиям, научным открытиям и людям, героям и наставникам. Сама "Ночь музеев" пройдет 20 мая.

Напомним, в 2022 году темой акции были традиции, преломляющиеся через современность. Самая обширная программа, разместившаяся на пяти этажах, ждала тюменцев в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. В скором времени музеи опубликуют афиши мероприятий 2023 года.