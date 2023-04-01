Уникальную трехслойную картину "Непобедимая Россия" представили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Картину, которая объединила три ипостаси, послойно открывающиеся зрителю при рассмотрении под разными углами и освещением, представили в ДК "Нефтяник" 11 апреля. Художник Игорь Рязанцев трудился почти год – произведение в буквальном смысле вышло из-под его шприца.

Автор – основатель нового стиля, который он запатентовал, – филумизма. По этой технике картина не рисуется кистью, а краски выдавливаются из шприца и укладываются на холсте тончайшими линиями.

На полотне изображен храм Христа Спасителя как символ победы русского оружия, героизма русских людей, всей многонациональной России. На битву с врагом всегда поднимались люди разных вероиспеведаний, поэтому купола изображены без крестов как символ единения всех верующих.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам художника, центральная композиция в кругу – некий фрактальный ансамбль, обозначающий, что Россия всегда единым миром боролась с захватчиками, которые почти каждое столетие пытаются напасть и завоевать непобедимую Родину.

В квадрате за кругом, который находится по центру картины, расположена нечисть – их 13.

Над куполами голубь – олицетворение мира и святого духа. Если изменить угол зрения, то там же можно увидеть двуглавого орла – символ государства Российского, а в сердце его – Москва.

"И как бы тяжело и сложно не было России, даже в самый темный и сложный час не надо терять веру, поддаваться страху. Нужно укрепить сердца, потому что с нами Бог", - подчеркнул Игорь Рязанцев.

На этих словах мастера свет в зале отключили, и на картине воссиял образ Казанской Богородицы.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Художник напомнил присутствующим, что именно икону Казанской Божией матери проносили между войсками перед Бородинской битвой. Таким образом, автор открыл все три ипостаси своего уникального полотна: сама картина, двуглавый орел и Казанская Богородица.

"Такой картины я еще не делал, наверное, не делал никто в мире, чтобы в одном полотне проявлялось три. Насколько это хорошо или плохо, покажет время и зритель", - подытожил создатель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, Игорь Рязанцев – человек очень масштабный, который мыслит другими категориями.

Она рассказала, что он известен далеко за пределами не только Тюменской области, но и России: "Его имя можно поставить на один уровень с такими известными художниками как Василий Кандинский, Казимир Малевич. Его картины выставлялись в известных галереях Европы, в Лувре. Его инструмент и подходы занесены в книгу рекордов Гиннеса".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Елена Майер выразила уверенность, что художник и дальше будет тонко и искренне чувствовать ситуацию, происходящую в России, настроение, которое царит в обществе, и воплощать все это в своем творчестве.

Инна Кондрашкина