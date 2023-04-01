Тоболякам предложат поиграть в народные игры с яйцами на Базарной площади

| Фото: сообщество "Базарная площадь" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Базарная площадь" во ВКонтакте (архив)

В народные игры с яйцами сыграют тоболяки на Базарной площади 16 апреля с 14 до 15 часов. Как сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель этноцентра "Дом Спиридон" Антон Козлов, такие игры являются частью культуры.

"Игры, которые сохранил народ, имеют неисчерпаемую глубину, определенным образом воздействуют на всех, кто играет. Известно, что народные игры были когда-то обрядами, которые обязательно выполнялись, потому что от них зависело все, что будет после. Это своего рода орудия, тщательно отобранные на протяжении тысячелетий народом и оставленные нам", — сказал он.

Антон Козлов отметил, что отношение к яйцу в народе было трепетным. Известные этнографы писали о том, что яйцо весной именно чествовали.

"С красного яичка умывались от порчи. Яйцо могло быть оберегом от пожара. Его использовали в обрядах, помогающим роженицам. В народных сказках из яйца появляются царства. И, конечно, многие народы хранят мифы о том, что мир произошел из яйца. Миф же это не выдумка, а, как говорят мифологи, - рассказ о настоящем мире, мире причин, мире, в котором все на самом деле, не майя, не морок. Вот, к этому миру и дают возможность прикоснуться народные игры. Поэтому важна среда такой игры, не представление со сцены, не развлечение одних другими, а общая игра. Такое мы и попробуем сделать в этот раз на Пасху на Базарной площади", - добавил руководитель этноцентра "Дом Спиридон".

С 14 до 17 часов здесь пройдет ремесленная ярмарка и мастер-классы в домике № 11.

Инна Пахомова