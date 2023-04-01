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Тюменский историк Александр Фокин проведет анализ проблемы двойного женского труда

Общество, 08:33 14 апреля 2023

vk.com/anthroposchoolutmn

Кандидат исторических наук, доцент Антропошколы ТюмГУ Александр Фокин проведет лекцию "Невидимый труд: Анализ проблемы двойного женского труда". Мероприятие состоится в мультицентре "Контора пароходства" 15 апреля в 16 часов, сообщили организаторы.

Спикер расскажет о проблеме двойного женского труда, который связан с выполнением домашних обязанностей и полноценной оплачиваемой работой. А также слушатели узнают о том, как в разные исторические периоды люди воспринимали "невидимый" женский труд и пытались решить этот вопрос.

Лекция поможет углубиться в тему выставки "Только бизнес, милый".

Вход бесплатный, регистрация обязательна.

Возрастное ограничение: 16+.

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# Контора пароходства , лекция

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