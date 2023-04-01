Тюменский историк Александр Фокин проведет анализ проблемы двойного женского труда
Кандидат исторических наук, доцент Антропошколы ТюмГУ Александр Фокин проведет лекцию "Невидимый труд: Анализ проблемы двойного женского труда". Мероприятие состоится в мультицентре "Контора пароходства" 15 апреля в 16 часов, сообщили организаторы.
Спикер расскажет о проблеме двойного женского труда, который связан с выполнением домашних обязанностей и полноценной оплачиваемой работой. А также слушатели узнают о том, как в разные исторические периоды люди воспринимали "невидимый" женский труд и пытались решить этот вопрос.
Лекция поможет углубиться в тему выставки "Только бизнес, милый".
Вход бесплатный, регистрация обязательна.
Возрастное ограничение: 16+.