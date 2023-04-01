В Тюмени в родительский день к кладбищам пойдет больше автобусов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Количество автобусов на маршрутах № 32 и № 121 увеличат 25 апреля, в родительский день, сообщает администрация Тюмени.

По маршруту № 121 ЖДВ – Червишевское кладбище 2 будет курсировать семь автобусов особо большого класса вместимости, по маршруту № 32 ЖДВ – с/о "Приволье" - пять автобусов большого класса вместимости.

Накануне родительского дня, с 22 по 24 апреля, по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 – четыре автобуса большого класса вместимости.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.