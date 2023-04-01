В Тюмень из Чехии прилетел чиж с кольцом на лапке

| Фото: vk.com/mary_lu03 | Фото: vk.com/mary_lu03

Самца чижа с кольцом на лапке поймали тюменские птицеловы в районе дер. Воронино Тюменского района 9 апреля. Птица вылетела из Чехии и преодолела 3 тыс. 359 км.

Об этом кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета, орнитолог Мария Иванова написала на своей странице во ВКонтакте.

"Я запросила информацию в Центре кольцевания птиц России, ведь для нашего региона эта весьма ценная и интересная информация. Оказалось, что чиж, которому больше двух лет, был окольцован на территории Чехии в конце февраля 2023 года, за этот период он преодолел расстояние более 3 тысяч километров, прилетев к нам в Тюмень на гнездование", - сообщила она.

Орнитолог надеется, что птицеловы не будут считать, что чиж с кольцом - это эксклюзив, подумают и отпустят его в естественную среду.

"Как-то совсем не хочется думать, что чижик проживет свою яркую жизнь в неволе. Однако, с другой стороны, если бы человек не отловил птицу, мы бы никогда не узнали эту информацию о миграции чижа", - подчеркнула Мария Иванова.