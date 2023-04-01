В Тюмени открыли книжный клуб "Смысл"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книжный клуб "Смысл" открыли в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева. Идея организации связана с популяризацией книгочтения, объединения людей, влюбленных в литературу. Участниками первого заседания клуба стали 25 жителей города.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила куратор клуба Вера Ким.

"Библиотека становится местом, куда хочется приходить в любой день, находить единомышленников, разговаривать, обсуждать книги, обмениваться идеями. Книги для обсуждения будем выбирать разные. Это и классика, и хорошо известные книги, и незаслуженно забытые, новейшая литература. Жанры тоже могут разниться", - рассказала Вера.

Организаторы проекта клуба отобрали книги, которые по тем или иным причинам стоит разобрать. Путем открытого голосования на первой встрече обсудили книгу Евгения Водолазкина "Лавр", которую он написал в 2012 году.

"Она интересна с разных точек зрения. Во-первых, это богатый, насыщенный язык со смешением пластов. Читая такую литературу, ты невольно останавливаешься и думаешь. Второе – это место человека в его жизненном пути. Нам интересны сложные по восприятию книги. В ходе работы клуба участницы активно спорили, выдвигали свои идеи, они уверенно рассуждали", - подчеркнула Вера Ким.

Участниками первого заседания клуба стали горожанки разного возраста и профессий, были бухгалтер, аудитор, волонтеры, пенсионеры. Всех их объединяет любовь к чтению книг. И как многие признались, до открытия клуба они были немного одинокими, не с кем было обсудить содержание, детали того или иного издания.

По словам Веры Ким, в регламент работы клуба планируется также включить обсуждение биографических справок авторов, историй создания рукописей, кратких обзоров специальной литературы.

Книжный клуб "Смысл" будет работать один раз в месяц. Его участники поочередно обсудят прозу и поэзию. В мае возьмут на разбор книгу патриотического содержания, как заметила куратор клуба, это связано с Днем Победы.

У клуба есть своя страница во ВКонтакте, где можно узнать расписание заседаний, познакомиться с перечнем предлагаемых для обсуждения книг и зарегистрироваться для участия.

Анжела Лебедева