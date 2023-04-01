Тюменцы приберутся на Текутьевском кладбище

| Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень | Фото: Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень

Жителей Тюмени приглашают присоединиться к субботнику, который пройдет на Текутьевском кладбище 21 апреля в 14 часов. Уборка некрополя приурочена к Международному дню памятников и исторических мест, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Уведомить об участии в субботнике можно несколькими способами: через портал Добро.ру, письмом на эл. почту PashaevaRF72@to.ru с темой "Заявка на субботник", через личные сообщения группы комитета культурного наследия Вконтакте. В заявке нужно указать ФИО, место учебы/работы, контактный телефон.

Организаторы субботника предупреждают, что на момент проведения первого субботника территория кладбища не будет обработана от клещей, при себе надо иметь специальные средства для отпугивания насекомых.

Второй этап проведения субботника планируется в мае, после проведения акарицидной обработки некрополя.

Текутьевское кладбище открыли в Тюмени в конце XIX века. Там похоронены известные горожане: купцы, меценаты, городские головы, общественные и культурные деятели, военные. На территории некрополя сохранилось около сотни дореволюционных памятников. Кладбище обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.