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10 человек пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области 18 апреля

Происшествия, 12:25 19 апреля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

10 человек, в том числе двое детей, пострадали в семи ДТП на дорогах Тюменской области 18 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На ул. Ватутина столкнулись автомобили "Лада Приора" и Chevrolet Aveo, причиной происшествия стало несоблюдения дистанции. У 33-летнего водителя "Лады" присутствовали признаки опьянения, от освидетельствования он отказался.

В результате этого ДТП пострадали сам водитель "Лады" и 21-летняя пассажирка Chevrolet.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили на водителя материалы за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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