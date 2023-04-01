10 человек пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области 18 апреля
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
10 человек, в том числе двое детей, пострадали в семи ДТП на дорогах Тюменской области 18 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.
На ул. Ватутина столкнулись автомобили "Лада Приора" и Chevrolet Aveo, причиной происшествия стало несоблюдения дистанции. У 33-летнего водителя "Лады" присутствовали признаки опьянения, от освидетельствования он отказался.
В результате этого ДТП пострадали сам водитель "Лады" и 21-летняя пассажирка Chevrolet.
Сотрудники Госавтоинспекции оформили на водителя материалы за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.